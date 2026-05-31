Muere una mujer de 80 años tras ser atropellada por un ciclista en la N-340 en Vélez-Málaga

Una mujer de 80 años ha fallecido tras ser atropellada por un ciclista este sábado a primera hora en la carretera N-340, a su paso por el núcleo poblacional de Almayate, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, según han informado este domingo fuentes sanitarias.

La víctima fue evacuada inicialmente al Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga, donde ingresó tras ser atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del accidente. Pese a la asistencia recibida, la mujer falleció horas más tarde en el centro hospitalario.

El siniestro se produjo a las 8:10 horas del sábado en el kilómetro 267 de la N-340, en sentido hacia Málaga. Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, fue un particular quien alertó al centro de coordinación de que había una mujer sangrando en el lugar.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios. Los efectivos sanitarios atendieron a la mujer en el punto del accidente y posteriormente la trasladaron al Hospital Comarcal de la Axarquía.

El fallecimiento de la víctima ha sido confirmado este domingo por fuentes sanitarias, después de que la mujer permaneciera ingresada tras el atropello. El ciclista implicado en el atropello no precisó asistencia sanitaria, según han informado a SUR desde el servicio de emergencias 112 Andalucía.

La N-340 es una de las vías que atraviesa distintos núcleos del litoral oriental malagueño, entre ellos Almayate, en el término municipal de Vélez-Málaga. El accidente se produjo a primera hora de la mañana del sábado, en un tramo de la carretera en sentido Málaga.

Las diligencias abiertas deberán determinar las circunstancias exactas del accidente, el punto concreto del cruce o desplazamiento de la peatona y si existió algún factor añadido que pudiera haber influido en el siniestro.

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