Muere un ciclista de 34 años tirado en una cuneta tras ser atropellado por un vehículo en El Ejido

Un ciclista de 34 años ha resultado muerto tras ser atropellado durante la noche de este sábado en El Ejido, Almería. El terrible desenlace ha tenido lugar alrededor de las 22:00h en la noche del sábado, cuando el 112 recibió una llamada de socorro solicitando asistencia sanitaria a un ciclista herido en una cuneta.

El hombre fue atropellado por un vehículo en la carretera CEJ-4, carretera de Dunia, en el paraje La Cumbre. La salacoordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local. Los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Accidente de tráfico en la capital

Además de este aviso, el 112 recibió otra llamada a la 1.20h por un accidente de tráfico ocurrido en Almería ciudad tras colisionar dos vehículos en el cruce de la calle Holanda con Camino Cervantes. En este caso, al menos por el momento, no habido fallecidos, aunque si varios heridos, concretamente 7, una mujer de 56 años y seis varones con edades comprendidas entre los 21 y los 25 años. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, además de una UVI móvil del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

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