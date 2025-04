El cambio de vida de Sean O'Malley, excampeón de la UFC: adiós a la marihuana, la masturbación y las redes sociales

Sean O'Malley es una de las caras más reconocibles y de mayor impacto del Ultimate Fighting Championship (UFC). Su peculiar aspecto y su actuaciones en el octógono le han convertido en uno de los peleadores con mayor peso de la compañía de artes marciales mixtas. El estadounidense llegó a ser campeón del peso gallo el 19 de agosto de 2013, cuando derrotó a Aljamain Sterling en Boston. Suga defendió su cinturón en una ocasión, ante Marlon Vera, justo antes de sufrir la segunda derrota en su carrera en la UFC (18-2) ante el georgiano Merab Dvalishvili.

Tan solo unas semanas después de aquella pelea en el UFC 306 en Las Vegas, Sean O'Malley se sometió a una operación de cadera y desde entonces ha afrontado un cambio en sus hábitos de vida de cara a su intento de recuperar el cinturón del peso gallo en el UFC 316 en Nueva Jersey. Suga ha dicho adiós a la marihuana, la masturbación y las redes sociales, como él mismo ha confesado.

"Siento que muchos cambios en mi vida se deben a mi desempeño. Por ejemplo, dejar de usar redes sociales. Decidí que en 2025 dejaría de usarlas... No las uso, y siento que eso me ha cambiado la vida", explica Sean O'Malley en su podcast 'TimboSugarShow'.

"Dejé de fumar de repente. Simplemente, no me gustaba"

"No me he masturbado ni una sola vez este año, ni una sola vez en 2025. No me he masturbado ni he estado en redes sociales… Tampoco he jugado a videojuegos. Dejé de jugar. Jugaba mucho, dos o tres horas al día", reconoce Suga.

El excampeón de la UFC también ha dejado un hábito terrible para un deportista: el fumar marihuana. Algo que, aunque no era habitual, sí hacía en algunas ocasiones.

"También dejé de fumar marihuana. Dejé de fumar de repente. Simplemente, no me gustaba cómo me hacía sentir. Duermo mejor… No he dejado de fumar para siempre, pero ahora mismo no siento la necesidad ni las ganas", explica Sean O'Malley.

