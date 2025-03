Ilia Topuria dejará de llamarse 'El Matador' y revela cuál es su nuevo apodo

Ilia Topuria, actual campeón mundial del peso pluma en la UFC, ha decidido dar un giro simbólico a su carrera: abandona el apodo de 'Matador' y adopta el de 'Leyenda'. Así lo ha revelado este martes en Toledo, durante el homenaje que ha recibido como parte de la programación de Toledo como Ciudad Europea del Deporte 2025.

El luchador hispano-georgiano confesó que su intención era reservar el anuncio para su próxima pelea, pero no quiso dejar pasar la ocasión tras la emoción del acto: "Es un honor y un orgullo" para él y para su familia.

Además del reconocimiento institucional, Topuria recibirá un tributo muy especial: una calle de la ciudad llevará su nombre, consolidando así su vínculo con Toledo más allá del octágono.

Centrado en el peso ligero

Entretanto, Ilia Topuria ya tiene la mirada puesta en el peso ligero. El campeón del mundo de peso pluma está convencido de que no tardará en reinar también en la nueva división: "Ninguno está a mi nivel", asegura. "Ya soy el campeón del mundo del peso ligero", avisa.

En declaraciones a Men’s Health, Topuria cuenta que este cambio de categoría no es un salto al vacío, sino una decisión pensada, natural, y sobre todo, necesaria para seguir evolucionando. "Estoy seguro de que voy a ganar", insiste, convencido de que su nivel está muy por encima de los rivales que encontrará en su nuevo peso.

"Más de uno se va a encontrar con algún problema... pero me hará aún más gracia vivirlo en persona"

Afincado en Alicante, Topuria vive esta transición como un reto personal, un nuevo escenario que le motiva profundamente: "Es como el cambiar de casa, de lugar, de entorno", describe, antes de dejar claro que no abandona el peso pluma por dificultades físicas.

"Lo que la gente todavía no comprende es que no dejo mi categoría de peso porque me es superfácil dar el peso... Mi anatomía de forma natural pertenece a este peso", comenta. Y lanza una advertencia a los futuros oponentes: "Más de uno se va a encontrar con algún problema... pero me hará aún más gracia vivirlo en persona".

Su salida del peso pluma no implica miedo ni vértigo, sino todo lo contrario. "¿Vértigo por qué? Sé que no voy a bajar en estos momentos de peso, y no quiero retener a toda una división", justifica, mostrando respeto por los luchadores que sueñan con el título. "Retener el título sería muy egoísta por mi parte... No necesito ningún cinturón para sentirme válido", zanja.

Más escéptico sobre una pelea en España

Sobre una posible pelea en España, Topuria se muestra más escéptico que en el pasado. "Antes estaba mucho más convencido", admite. Pero tras varias conversaciones y conocer los entresijos del negocio, ya no lo ve tan claro: "No sé si en estos momentos vale la pena, la verdad".

También hubo espacio para cerrar el capítulo abierto con Cristiano Ronaldo, quien cuestionó su estatus y aseguró que solo le respetaría "si gana a Max Holloway": "Es un gran deportista, un gran atleta, pero luego tuvo ahí algo que se le escapó... Estoy seguro que esa no es la opinión que él tendría sobre mí si me conoce en persona. 100% seguro", contesta.

