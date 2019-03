27 puntos de Marc Gasol guían a los Grizzlies contra los Nuggets

El pívot español Marc Gasol y el base Mike Conley fueron los líderes encestadores de los Grizzlies de Memphis y consiguieron también los tantos decisivos que permitieron al equipo venir de atrás en los últimos segundos del tiempo reglamentario y ganar a domicilio por 101-102 a los Nuggets de Denver.

Gasol, que volvió a ser el líder encestador de los Grizzlies al aportar 27 puntos, incluidos los tres en jugada de canasta y tiro de personal a falta de 12,2 segundos para el final, que permitieron a los Grizzlies recuperar la ventaja en el marcador y Conley, con un segundo y dos tiros libres, sentenció el parcial de 98-102.

El base novato de los Nuggets, Enmanuel Mudiay, antes que sonase la bocina anotó un triple que mejoró el resultado final, pero sin opción a que su equipo pudiese evitar la derrota. Gasol volvió a ser la primera opción ofensiva de los Grizzlies y respondió a la perfección con nueve canastas en 14 intentos, además de acertar 9 de 10 desde la línea de personal.

Racha positiva de los Grizzlies

El jugador de Sant Boi, que estuvo 35 minutos en la pista del Pepsi Center, también capturó cuatro rebotes --todos defensivos--, repartió seis asistencias, recuperó un balón, perdió tres y puso tres tapones, en un partido que fue presenciado por el Comisionado de la NBA, Adam Silver.

Mientras que Conley confirmó de nuevo la importancia de su presencia en el juego de ataque de los Grizzlies y logró 20 tantos, incluidos dos triples, y 8 de 10 desde la línea de personal, que lo dejaron como segundo máximo encestador. El ala-pívot Zach Randolph logró 13 puntos y seis rebotes, mientras que el escolta Courtney Lee consiguió otros 10 tantos y cuatro balones capturados bajo los aros para completar la lista de los cuatro jugadores de los Grizzlies que tuvieron números de dos dígitos.

El equipo de Memphis (25-19), que obtuvo el cuarto triunfo consecutivo, empata de nuevo con los Mavericks de Dallas, que tuvieron jornada de descanso, en el segundo lugar de la División Suroeste. El alero italiano Danilo Gallinari volvió a ser el líder del ataque de los Nuggets al conseguir 17 puntos, pero falló el intento de triple a falta de 3,9 segundos que pudo haber permitido a su equipo ponerse de nuevo por delante en el marcador.

Remontada inerte de los Nuggets

Pero no acertó y el rebote lo capturó Conley al que le hicieron falta personal para sentenciar con los dos tiros libres que logró después que Gasol había establecido el parcial de 98-100 con la jugada de tres puntos. El alero reserva Will Barton aportó 14 puntos, incluidos 10 en el cuarto periodo, mientras que Mudiay también logró la misma anotación y repartió ocho asistencias, que no impidieron la segunda derrota consecutiva y la sexta en los últimos 10 partidos disputados.

Los Nuggets, que llegaron a estar abajo 18 puntos en el segundo cuarto, llegaron al comienzo del tercer periodo con sólo uno de desventaja 58-59 para meterse de lleno en el partido, pero Gasol con 10 puntos le dio de nuevo la ventaja a los Grizzlies en una racha de 13-4 al comienzo de los últimos 12 minutos de acción.

Los Grizzlies se pusieron a siete tantos con ventaja en el cuarto periodo, pero los Nuggets lograron el empate a 91-91 y con 23 segundos por jugarse tomaron la ventaja (98-97) hasta que de nuevo surgió la figura de Gasol para cambiar la historia del partido a favor del equipo de Memphis.