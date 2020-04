Pau Gasol: "Ningún país estaba preparado contra el coronavirus; bueno, algunos un poco mejor que otros"

Pau Gasol, siempre solidario, se ha implicado desde el primer momento en el combate contra el coronavirus. Primero lanzó junto a su amigo Rafa Nadal la campaña de Cruz Roja para involucrar a todos los deportistas españoles y recaudar 11 millones de euros. Ahora, además, protagoniza charlas periódicas didácticas en sus redes sociales bajo el lema #CuarentenaSaludable.

El doble campeón de la NBA quiere así concienciar a la gente para luchar contra la enfermedad: "Al final esto es un test a la humanidad que nos está poniendo el mundo y vamos a ver qué nota sacamos". Cree que la concienciación es clave... y viene de una familia de doctores: "La comunicación y el aprendizaje de unos y de otros va a ser clave para ganar esta batalla con mejores resultados. Vengo de una familia de doctores y una de las cosas más difíciles que he visto es transmitir y comunicar la información de forma que todos la entiendan. Es algo fundamental en este estado en el que cada dato es tan importante que se entienda".

Pau resalta el papel de los más jóvenes: "Para mí es importante resaltar el papel de los más jóvenes en esta crisis sanitaria. Leí en un artículo que una de las grandes claves para batir a esta pandemia son los millenials, la generación joven".

También destaca la falta de material para luchar contra el COVID-19: "Estos días hemos leído que por la falta de respiradores a veces los médicos tienen que escoger o decidir quién vive o quién muere intentando marcar unos parámetros. Y si estás por encima de los 65 años... Son noticias muy duras, y lo que demuestra es que casi ningún país, bueno algunos un poco mejor que otros, estábamos preparados para asumir una crisis como esta".

"No estamos preparados"

Gasol espera que aprendamos de esta lección: "Quizá sea una de las grandes lecciones que sacaremos cuando pase toda esta pandemia, que espero que sea pronto. No estamos preparados para combatir en una guerra como esta, pero hay que hacer todo lo posible para ayudar a que esto no empeore. Nos debe servir de lección para crecer y estar mejor preparados en un futuro porque puede ser que vuelva a suceder algo así, y no puede ser que volvamos a estar en las condiciones en las que nos encontramos".