Pau Gasol: "Un agradecimiento infinito a todos los trabajadores que nos ayudan a pasar esta crisis sanitaria"

Pau Gasol ha recibido a Antena 3 Deportes para analizar diversas cuestiones en un complicado escenario, con los JJOO aplazados por el coronavirus y millones de personas confinadas en sus casas en España y en todo el mundo.

"Confiaba plenamente en que el COI tomaría esta decisión ante la gravedad de la situación en la que nos encontramos", explica Pau Gasol sobre el aplazamiento de los JJOO.

"Es un momento complicado para todos, no sólo para mí"

El jugador catalán asegura que este aplazamiento le da más tiempo para recuperarse de su lesión en el pie izquierdo, pero que no garantiza si podrá estar o no en la cita olímpica.

"Me sigo concentrando en recuperar el pie para luego ver qué posibilidades tengo. De momento, todo va bien. Tengo al suerte de tener los medios en casa para seguir con la recuperación y ahora con más tranquilidad porque tengo más margen para recuperar mi pie izquierdo. Soy positivo y optimista", ha explicado Pau Gasol.

El dos veces campeón de la NBA también está confinado en su hogar, como millones de españoles. Pau Gasol ha explicado cómo está pasando este complicado momento.

"Es un momento complicado para todos, no sólo para mí. Hay que respetar las medidas sanitarias para que este virus no siga propagándose. Dentro de todo va bien, una vez más siendo positivo. Haciendo la vida en casa lo más normal posible, haciendo una rutina saludable, siendo activos y no abusando de las pantallas", asegura Pau.

"Mi mensaje para los que estamos confinados es de ánimo"

El pívot español también ha tenido un recuerdo muy especial y un mensaje de apoyo para todas las personas que están trabajando estos días para el resto de la población.

"Un agradecimiento infinito a todos los trabajadores que nos ayudan a pasar esta crisis sanitaria tan potente, Agradeceros de corazón las horas incontables y el esfuerzo físico y psíquico, poniendo vuestra salud en riesgo. Daros ánimo para que sigáis al pie del cañón y todos este esfuerzo tendrá su recompensa y el efecto positivo que ya está teniendo", ha afirmado Pau.

Por último, Pau Gasol ha querido transmitir un mensaje para todas las personas que se quedan en casa estos días.

"Mi mensaje para los que estamos confinados es de ánimo. Aprovechar este tiempo para tener una cuarenta saludable. Hacer comidas sanas, tener rutinas de ejercicios, siempre se puede hacer algo. Leer un buen libro y aprovechar este tiempo para realizar hábitos saludables", ha indicado Pau Gasol.