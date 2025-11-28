Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Aparece muerta en su casa Tania Souza, famosa 'ring girl' y entrenadora de MMA

La icónica chica del ring y entrenadora de MMA fue hallada muerta en su casa de Río de Janeiro. No hay causa oficial de su muerte, aunque se baraja una insuficiencia cardíaca.

Tania Souza, en una imagen de archivo

Tania Souza, en una imagen de archivoIG: 𝐌𝐫.𝐂𝐚𝐠𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐌𝐌𝐀

Luto y consternación en el mundo de las artes marciales mixtas tras confirmarse la repentina e inesperada muerte de Tania Souza, famoso 'ring girl' y entrenadora de MMA. La brasileña de 30 años, que había ganado notoriedad en los últimos meses como influencer de fitness, fue hallada muerte en su domicilio de Río de Janeiro, Brasil.

Tania Souza era una conocida chica brasileña de ring en Brasil, en especial en Manaos, donde contaba con el apodo cariñoso de "la chica del Amazonas".

La empresa de eventos Mr. Cage Championship MMA ha rendido una emotiva despedida a Tania Souza, la que fura primera 'ring girl' de dicha compañía de artes marciales mixtas.

"Quiero expresar mi eterna gratitud a Tania Souza, una gran amiga que marcó profundamente nuestra historia. Fue la primera Ring Girl de nuestros eventos; creímos en ella y ella en nuestro trabajo desde el principio, y brilló con su presencia, belleza, alegría y luz", lamentó la empresa Mr. Cage Championship MMA en su perfil de Instagram.

"Tania, ya no estás con nosotros, pero sigues viva en cada recuerdo, en cada foto, en cada momento especial que compartimos", apunta Mr. Cage Championship MMA.

Varios medios brasileños informan que Tania Souza había desactivado su perfil en redes sociales, mientras que amigos de la brasileña habrían confirmado que estaba pasando por un momento de profunda fragilidad emocional y problemas de salud mental. Un amigo de la entrenadora de MMA y girl ring habría asegurado a medios brasileños que Tania "consumía regularmente sustancias ilícitas".

Pese a que no se ha hecho oficial la causa de su muerte, el medio Health Site apunta a que su fallecimiento podría deberse a una insuficiencia cardíaca, según reporta dicho medio citando a los primeros informes preliminares. El mundo del fitness y las MMA en Brasil vuelve a estar de luto por una inesperada y dolorosa muerte de una de sus figuras más relevantes.

