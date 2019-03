Kevin Durant: "Creo que soy mejor que LeBron James"

Kevin Durant, estrella de los Oklahoma City Thunders, ha concedido una entrevista al diario L'Equipe. El ex jugador de la Universidad de Texas y actual estrella de la liga dijo: “Tengo confianza en mí mismo. Soy imparable. Puedo hacer cualquier cosa en la cancha y trabajo duro para poder decirlo”.

Comentó que cree que no se nace con un talento definido sino que hay que trabajar para desarrollarlo, y que gracias a la gente que le ha acompañado siempre está donde está. Además habló sobre su compañero de profesión LeBron James: “LeBron es un gran jugador y un futuro miembro del Hall of Fame, pero creo que yo soy mejor que él. Respeto a todos los jugadores porque conozco el camino que ha tenido que hacer cada uno, pero me gustan las cartas que tengo sobre la mesa”.