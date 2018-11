Juancho Hernangómez, titular en la derrota de los Nuggets ante los Rockets

El pívot suizo Clint Capela logró 24 puntos y 9 rebotes que ayudaron a los Rockets de Houston a conseguir la victoria a domicilio por 99-109 sobre los Nuggets de Denver, que sumaron cuatro derrotas seguidas. El escolta James Harden consiguió un doble-doble de 22 puntos y 11 asistencias, mientras que el base Chris Paul aportó 21 tantos como otro jugador clave en el ataque del equipo tejano, que con la victoria deja su marca en 6-7 en lo que va de temporada.

Por tercer partido consecutivo el alero estrella Carmelo Anthony no formó parte de la convocatoria debido, oficialmente, a "problemas de salud", si bien los rumores sobre su salida del equipo cada vez son más fuertes.

