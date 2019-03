El doble-doble de Gasol no fue suficiente para los Bulls; los Knicks de Calderón ganaron a Orlando

El pívot Pau Gasol le tocó vivir jornada de emociones encontradas al ver como volvía a aportar otro doble-doble, el número 33 de la temporada, pero su equipo de los Bulls de Chicago fue uno de los perdedores.

El pívot dominicano Al Horford impuso su juego dentro de la pintura y aportó 18 puntos, pero no pudo silenciar a Gasol, que le ganó el duelo en los balones por alto. Gasol, que se convirtió en la primera opción ofensiva de los Bulls, esta vez no tuvo su mejor inspiración encestadora y aunque aportó 16 puntos y 17 rebotes no pudo salvar a los Bulls.

El pívot internacional español, que logró su trigésimo tercer doble-doble en lo que va de temporada, jugó 32 minutos y anotó 6 de 22 tiros de campo, falló dos intentos de triples, y acertó 4 de 5 desde la línea de personal. El jugador de Sant Boi si dominó las acciones dentro de la pintura al capturar 12 rebotes defensivos y otros cinco ofensivos, repartió tres asistencias y no tuvo su mejor control de balón al perderlo cuatro veces.

El entrenador de los Bulls, Fred Hoiberg, reconoció que el equipo no tuvo buen control del balón, lo perdieron 20 veces y ahí estuvo una de las claves de la derrota ante los Hawks, que les rompieron racha de tres triunfos seguidos.

Victoria de los Knicks de Calderón

Mejor lo hizo el base José Manuel Calderón en esa faceta del juego y ayudó a los Knicks de Nueva York a conseguir el triunfo por 108-95 ante los Magic de Orlando. Calderón, junto al pívot cubano estadounidense Robin López y al escolta Arron Afflalo aportaron 14 puntos cada uno y formaron parte de los siete jugadores de los Knicks, incluidos los cinco titulares, que tuvieron números de dos dígitos.

El base de Villanueva de la Serena jugó 31 minutos, encestó 6 de 8 tiros de campo y estuvo perfecto en los de personal con 2 de 2, logró tres rebotes, entregó una asistencia, perdió dos balones y cometió tres faltas personales.