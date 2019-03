Disparan en la pierna a un jugador de los Knicks cuando salía de un club de striptease

El jugador de los Knicks de Nueva York Cleanthony Early resultó herido por un disparo en la rodilla derecha durante un asalto que sufrió tras salir de un club de estriptis, informaron fuentes policiales y su equipo.

El ataque se produjo cuando varios desconocidos asaltaron a Early para robarle sus pertenencias cuando salía del club, en el distrito neoyorquino de Queens, en compañía de su novia, según informaron fuentes policiales a medios locales.

Su vida no corre peligro

El equipo confirmó el ataque en un mensaje por la red twitter, pero dijo que las heridas no ponían en riesgo su vida, a la vez que señaló que no daría a conocer más detalles hasta que no se tenga una información más completa.

Fuentes policiales dijeron al diario New York Post que los asaltantes robaron al jugador, de 24 años, varias cadenas de oro, dinero, su teléfono móvil y cubiertas dentales de oro. El asalto se produjo hacia las 4.15 hora local (9.15 GMT) cuando varios desconocidos a bordo de varios vehículos cortaron el paso del taxi de Uber que acababa de recoger al jugador y a su novia. Al menos uno de los atacantes tenía el rostro cubierto, según el Post. La víctima fue trasladada a un hospital.