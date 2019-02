Los Clippers amargan el cuarto triple-doble de Luka Doncic

Los Angeles Clippers siguen defendiendo con capa y espada su puesto de acceso a los "playoffs" y se llevaron la victoria por 121-112 frente a los Dallas Mavericks, dejando así sin efecto el triple-doble de Luka Doncic.

Montrezl Harrell batió su registro anotador (32 puntos) y Lou Williams añadió 21 tantos, mientras que Doncic, que cumple 20 años este jueves, firmó su cuarto triple-doble de la temporada con 28 tantos, 10 rebotes y 10 asistencias y Dwight Powell agregó 24 puntos.

Dirk Nowitzki, presumiblemente en su último partido en el Staples Center, fue despedido con una gran ovación después de que el técnico local, Doc Rivers, lo solicitara a través del micrófono del "speaker" del pabellón. Los Mavericks han perdido cinco partidos seguidos y seis de los últimos siete.

Doncic, que volvía a la actividad tras dos partidos ausente con molestias en el tobillo, destapó el tarro de las esencias desde el comienzo con 8 de los primeros 13 puntos de su equipo, incluidos dos triples y varias asistencias para quitar el hipo. El esloveno contó con la ayuda de Powell en la pintura, pero los angelinos dieron la vuelta a la situación tras el hundimiento de los Mavericks de cara al aro y la aparición del revulsivo Harrell, que lideró un parcial de 12-1 (29-22) al final del primer cuarto.

Aunque el interior siguió martilleando el aro tejano, la aportación del alemán Maximilian Kleber dejaba un choque parejo durante buena parte del segundo cuarto, hasta que los triples de Patrick Beverley y la ebullición de Danilo Gallinari y Lou Williams dejaron a los californianos en ventaja al descanso (63-57).

No tardaron los Mavericks en recobrar la ventaja gracias a los triples de Dirk Nowitzki y de Doncic (uno en concreto desde nueve metros y tras su ya célebre 'step-back'). El ex del Real Madrid se gustaba en cada jugada y entabló un interesante pique con Beverley, quien, a pesar de oponer cierta resistencia, no pudo impedir que la estrella de Dallas merodeara con el triple-doble. No obstante, los Clippers siempre se lanzan en el último cuarto y hoy no fue una excepción.

El alero Khris Middleton y el escolta Malcolm Brogdon anotaron 22 puntos cada uno como líderes del ataque balanceado de los Bucks de Milwaukee que se impusieron a domicilio por 106-117 ante los Bulls de Chicago, a pesar que jugaron sin su estrella, el ala-pívot griego Giannis Antetokoumpo.

"Greek Freak" se quedó en la banca por una dolencia en la rodilla derecha, pero los Bucks se sobrepusieron a un inicio lento para conseguir la quinta victoria consecutiva. El equipo de Milwaukee se valió de un gran segundo cuarto para lograr una ventaja de nueve puntos luego de estar abajo por 14 en el marcador.

Eso los impulsó a su octavo triunfo consecutivo en gira, su mejor racha desde una de nueve victorias en la temporada 1981-82. Brogdon anotó cuatro triples. Middleton encestó tres disparos desde fuera del perímetro que permitieron a los Bucks asegurar la victoria.

El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic como reserva aportó 13 puntos como sexto jugador y también factor ganador de los Bucks, que se colocaron 32 partidos por arriba del 50 por ciento ganador, su mejor posición de la temporada. Mirotic jugó 23 minutos y anotó 5 de 11 tiros de campo, incluidos 3 de 9 triples, sin que fuese a la línea de personal. El exjugador del Real Madrid también capturó cuatro rebotes, incluidos tres defensivos, dio dos asistencias y le señalaron dos faltas.