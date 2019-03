Cara para Ibaka y cruz para Marc y Ricky en la NBA

El comienzo del año 2016 no fue el mejor para el pívot Marc Gasol y el base Ricky Rubio que vieron como a pesar de las buenas aportaciones individuales que tuvieron, sus respectivos equipos de los Grizzlies de Memphis y los Timberwolves de Minnesota perdieron en la jornada sabatina de la NBA.

Gasol esta vez no pudo hace valer su presencia en el tiempo de la prórroga y los Jazz de Utah aprovecharon al final el factor campo en el partido que ganaron por 92-87 a los Grizzlies. El jugador de Sant Boi volvió a ser el líder encestador de los Grizzlies al conseguir 20 puntos en los 45 minutos que estuvo en la pista del Vivint Smart Home Arena, de Salt Lake City.

Gasol anotó 8 de 20 tiros de campo y 4 de 5 desde la línea de personal, capturó siete rebotes, incluidos cinco defensivos, repartió cuatro asistencias, pus dos tapones y perdió cuatro balones. El pívot internacional español pudo haber definido el partido a favor de los Grizzlies cuando dispuso en el último tiro a canasta del tiempo reglamentario la posibilidad de anotar los tantos de la victoria.

Fallo impropio de Marc

Pero Gasol, aunque estaba sólo dentro de la pintura, sin marcaje por la defensa de los Jazz, no hizo bien el movimiento y falló el tiro, algo que el propio jugador reconoció como frustrante. "Tenía una buena posición para tirar", declaró el mediano de los hermanos Gasol. "No puse bien mis pies, tal vez porque no me podía creer que tuviese tener esa posición tan buena para tirar y me precipité un poco a la hora de soltar el balón de la mano", explicó.

Mientras que Rubio aportó 14 puntos al anotar 4 de 8 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y 4 de 5 desde la línea de personal, en los 34 minutos que estuvo en la pista del Target Center, pero los Timberwolves perdieron de locales por 85-95 ante los Bucks de Milwaukee.

El jugador de El Masnou repartió siete asistencias que lo dejaron al frente del equipo en esa faceta del juego, también capturó seis rebotes, incluidos cinco defensivos, recuperó tres balones, perdió dos y puso un tapón.

Ibaka sigue ganando

El que inició el año 2016 con el pie derecho, como terminó el 2015, fue Serge Ibaka, que volvió a disfrutar del triunfo como titular de los Thunder de Oklahoma City, que de visitantes ganaron 90-109 a los Hornets de Charlotte.

Ibaka respondió con 14 puntos en los 31 minutos que disputó al anotar 2 de 8 tiros de campo, falló los dos intentos de triple que hizo, pero estuvo perfecto 10-10 desde la línea de personal. El jugador internacional español capturó cinco rebotes -cuatro defensivos-, puso cuatro tapones que lo dejaron como el mejor del equipo y perdió tres balones.