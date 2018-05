El momento álgido de la entrevista de Susanna Griso a Mariano Rajoy: "Usted es la que me hace las mejores entrevistas"

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha acudido al plató de Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso. Preguntado sobre las encuestas electorales Rajoy confesaba que había estado repasando una entrevista realizada por Susanna Griso en febrero de 2016 sobre los sondeos existentes en ese momento.

"No sé si usted recuerda una entrevista que me hizo en Espejo Público en febrero de 2016", le preguntaba a la presentadora, a lo que ésta confesaba que había estado viendo entrevistas pero no precisamente en la que le había realizado ella. "Yo creí que también lo haría porque las entrevistas buenas son las que me hace usted", señalaba Rajoy.

La periodista, visiblemente sorprendida, le decía al presidente del Gobierno: "Me está haciendo un flaco favor en este momento". "Entonces retiro esa afirmación", zanjaba Rajoy.