Caso Diana Quer: Las imágenes en exclusiva del intento de secuestro a la joven de Boiro que acabó con la detención de 'El Chicle'

EXCLUSIVA ANTENA 3 NOTICIAS

Las cámaras de seguridad de un pazo situado en el centro de la localidad captaron cómo 'El Chicle' esperaba a su siguiente víctima, como ella misma relata: "Estaba apoyado en un coche gris y me amenazó con clavarme un puñal si no me metía en el coche".