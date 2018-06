Meritxell Batet, partidaria del acercamiento a Cataluña de los políticos independentistas encarcelados

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, asegura que vería bien que los "políticos independentistas presos" sean trasladados a Cataluña, pero señala que eso lo tienen que decidir los jueces.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez busca alcanzar la velocidad de crucero cuanto antes para cumplir una agenda que ya se empieza a precisar. De momento dos cosas están claras: no habrá elecciones inmediatas y Cataluña ocupará gran parte de la atención del Ejecutivo.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que no hay pactos ocultos con los partidos independentistas y Meritxell Batet reconoce que un referéndum no solucionaría el problema. No obstante, Batet dice que vería con buenos ojos que los políticos encarcelados fueran trasladados a las cárceles catalanas, aunque señala que esa decisión corresponde a los jueces.