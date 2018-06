El coronel Baños, sobre la campaña que le hizo perder el cargo de director de Seguridad Nacional: "Lo ocurrido conmigo es un asesinato social"

El coronel Pedro Baños, experto en geopolítica y geoestrategia, ha felicitado al general Miguel Ángel Ballesteros por su nombramiento como director de Seguridad Nacional, cargo para el que su nombre estaba sobre la mesa, por lo que ha agradecido que Pedro Sánchez pensara en él. "Yo dije que sí para ese puesto porque soy un servidor de España", ha señalado sobre la oferta que se le hizo en nombre del presidente, y se muestra contento porque nunca lo había visto antes y eso demostraría que "las cosas están cambiando" y ya no se tienen tan en cuenta los amiguismos.

"Al final ha habido una campaña muy bien organizada por profesionales de desinformación absoluta en la que puedo desmontar todas y cada una de las falacias que se han creado sobre mí", ha zanjado sobre las informaciones de que era un agente que trabajaba para Rusia y que acabaron con sus opciones para el cargo. En esta campaña de desprestigio considera que había un interés político por parte del PP y de Ciudadanos y cree que es "un asesinato social" lo que ha ocurrido con él.

"Europa se está rompiendo a causa de la inmigración"

El coronel del Ejército de Tierra en la reserva también ha criticado, al igual que la comunidad internacional, la medida de Donald Trump de separar a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera del país. En cualquier caso, considera que es la pauta clara del presidente estadounidense la de manipular a los medios de comunicación y, en ese caso, el mensaje es que va a aplicar mano dura contra la inmigración. Además, lamenta que el país se "está retirando de la ONU" con la mirada puesta en Israel porque "si intenta reconfigurar el orden económico mundial, necesita el apoyo de los lobbies judío y la mitad de los judíos del mundo están en Estados Unidos".

Además, considera "fundamental" en el mundo todo lo relacionado con la demografía y considera que las medidas que está planteando la Unión Europea "no van a funcionar". Por ello, aboga por que se tomen medidas desde un punto de vista estratégico y, en su opinión, habría que ayudar a los países de origen de emigrantes a "progresar con seriedad pero no inyectarles directamente dinero, para que la gente no tenga ansia de salir a otros lugares". Además, alerta de que "Europa se está rompiendo a causa de este fenómeno" y está aumentando el discurso xenófobo. Asimismo, defiende que "España ha hecho lo que tenía que hacer" en relación con su actuación en el asunto del Aquarius.