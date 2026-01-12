Saffet rompe el silencio y deja a Suna destrozada: “Seyran va a morir”

Suna y Saffet se han visto las caras en una cafetería a solas. Ella iba dispuesta a todo, pero lo que no se esperaba era que Saffet tuviera una información que le iba a helar la sangre.

La hermana de Seyran ha llegado a la cita muy dura, dejando claro que ya no es la mujer indefensa de antes. "Te mataré delante de todos... cogeré cualquier cuchillo y te cortaré la lengua", le ha soltado a un Saffet que todavía se quejaba de los golpes de Kaya.

Pero la actitud de Suna ha cambiado de golpe cuando Saffet ha empezado a hablar de Tarik y de Seyran. El joven ha soltado que su hermano y Seyran están muy unidos ahora por culpa de la enfermedad.

Al principio, ella pensaba que hablaba de Tarik, pero Saffet le ha aclarado que la que está mal es su hermana. "Está gravemente enferma", ha dicho él, intentando callarse después por miedo a que Tarik se enfadara.

Suna, fuera de sí y desesperada por saber la verdad, lo ha acorralado hasta que Saffet no ha podido más y ha soltado la bomba: "Está muy enferma. Mi hermano lo sabe. Seyran va a morir".

Saffet le ha confesado que Tarik está guardando el secreto porque la propia Seyran se lo pidió para que Ferit no se enterara de nada. La joven se ha quedado en shock al descubrir que su hermana está viviendo un infierno en silencio y que el hombre que más daño les hizo es el único que sabe que le queda poco tiempo de vida.