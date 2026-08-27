De Ágatha Christie a Dolores Redondo: los actores de Ágata y Lola nos desvelan sus autores favoritos de novela negra

La novela negra es un género que sigue triunfando a día de hoy entre los aficionados a la lectura. Los protagonistas de la serie Ágata y Lola nos han contado quiénes son sus autores y obras favoritos del género.

Mireia Oriol y Eva Martín han coincidido en Ágatha Christie, destacando uno de sus clásicos: 'Diez negritos'. Pero, no ha sido la única a la que han mencionado en varias ocasiones, Dolores Redondo ha sido elegida por Darío Loureiro y Xoán Fórneas como su autora de novela negra favorita con su obra: 'Trilogía del Baztán'.

Sin embargo, no todos han mencionado autores reconocidos. Miguel Canalejo, ha confesado que el guionista o la guionista de la serie 'Scooby Doo' es su autor de crímenes favorito. Si quieres saber quiénes han sido todos los autores elegidos por los actores... ¡dale al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas