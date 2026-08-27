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De Ágatha Christie a Dolores Redondo: los actores de Ágata y Lola nos desvelan sus autores favoritos de novela negra

Los protagonistas de la serie que triunfa en atresplayer nos han desvelado quiénes son sus autores de novela negra favoritos.

¿Quiénes son sus autores favoritos de novela negra? Los actores de Ágata y Lola nos desvelan sus gustos

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Ismael Jiménez
Publicado:

La novela negra es un género que sigue triunfando a día de hoy entre los aficionados a la lectura. Los protagonistas de la serie Ágata y Lola nos han contado quiénes son sus autores y obras favoritos del género.

Mireia Oriol y Eva Martín han coincidido en Ágatha Christie, destacando uno de sus clásicos: 'Diez negritos'. Pero, no ha sido la única a la que han mencionado en varias ocasiones, Dolores Redondo ha sido elegida por Darío Loureiro y Xoán Fórneas como su autora de novela negra favorita con su obra: 'Trilogía del Baztán'.

Sin embargo, no todos han mencionado autores reconocidos. Miguel Canalejo, ha confesado que el guionista o la guionista de la serie 'Scooby Doo' es su autor de crímenes favorito. Si quieres saber quiénes han sido todos los autores elegidos por los actores... ¡dale al play al vídeo de arriba!

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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