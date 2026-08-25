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CAPÍTULO 100

El precioso significado de Duru, el nombre de la hija de Seyran y Ferit en Una nueva vida

¿Sabías qué significa Duru? El nombre de la hija de Seyran y Ferit se ha convertido en el gran símbolo de Una nueva vida.

El precioso significado de Duru, el nombre de la hija de Seyran y Ferit

El precioso significado de Duru, el nombre de la hija de Seyran y Ferit

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Duru se ha convertido en uno de los nombres que más cariño despiertan entre los seguidores de Una nueva vida. La hija de Seyran y Ferit llega para representar la nueva etapa que ambos han conseguido construir después de todo lo que han vivido. Pero, además, su nombre tiene un significado especialmente bonito.

Es de origen turco y se traduce literalmente “clara” o “pura”. Una palabra que no puede encajar mejor con el momento que atraviesan los protagonistas. Tras dejar atrás los celos, los secretos y la infinidad de obstáculos que casi destruyen su historia, Seyran y Ferit han encontrado al fin esa calma que tanto buscaban.

Desde la llegada de la niña, hemos visto además un cambio radical en Ferit. Su faceta de padre le ha transformado por completo: se desvive por la niña, juega con ella a todas horas y está pendiente del más mínimo detalle.

Al final, llamar a su hija así no ha sido una casualidad. Es una pequeña representación de todo lo que ha cambiado en sus vidas.

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Una nueva vida

Duru es una pequeña Seyran y Ferit no puede estar más enamorado de ella

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