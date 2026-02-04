Seyran desenmascara a Tarik y lo entrega a Halis mientras rechaza su chantaje

Seyran confirma que sabía que la promesa de un tratamiento en Londres era un engaño de Tarik y lo enfrenta con dureza antes de que los hombres de Halis lo detengan. Su frase desafiante “prefiero morir antes que irme contigo” marca un punto de inflexión en la dinámica con su obsesivo enemigo.

La jugada estratégica de Seyran no sólo neutraliza a Tarik, sino que coincide con la captura simultánea de Sehmuz y Saffet por parte de los Korhan, consolidando una victoria clave para su familia.