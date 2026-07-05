"No quiero al hijo de ese asesino": Suna rechaza a su bebé tras despertar en el hospital

Seyran se ha colado en la habitación de la UCI para estar al lado de Suna nada más despertar de la operación. Al verla tan débil, ha intentado quitarle hierro al asunto: "Estoy bien. Es solo un rasguño, no es nada. Ferit y yo estamos bien, hermana".

Suna, por su parte, ha confesado que sabía perfectamente que su vida corría peligro esa noche: "Me envió un mensaje y me dijo que no saliera de mi habitación. Como si no hubiera nadie más en la casa que le importara. Que Dios le maldiga. Me divorciaré de Abidin en cuanto salga de aquí, será como si nunca hubiera existido".

Ha sido en ese instante cuando Seyran ha tenido que darle la noticia: "Pero ha existido. Y además, ha dejado su huella... Llevas dentro al hijo de Abidin". La joven se ha quedado en shock y, horrorizada, ha entrado en pánico: "No quiero al hijo de ese asesino. ¡No lo quiero! Llama a un médico ahora mismo, que me mire".

Justo en ese momento, Esme y Kazim han entrado en la habitación. Esme se ha agarrado a la fe y, rota por su pérdida, le ha suplicado llorando que recapacite: "No digas eso, hija. Mira, el Señor se llevó a tu hermano a su lado, pero salvó a tu bebé, nuestro nieto, para nosotros. Será la esperanza y la luz de nuestra familia. No cometas ese pecado".

Sintiéndose responsable de la tragedia, Suna solo ha podido aceptar y callarse. ¿Será madre soltera?

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