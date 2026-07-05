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"Ya está con Dios": el hospital se llena de lágrimas tras el devastador anuncio de Hattuç

La peor de las noticias llega tras horas de auténtica agonía en el pasillo. Una desgarradora pérdida deja a la familia completamente hundida.

Seyran

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Esme y Hattuç van hasta la habitación de Suna convencidas de que por fin podrían verla después de la operación. Sin embargo, cuando estaban a punto de entrar, los monitores comienzan a sonar y varios médicos acuden corriendo para atender a la joven.

Esme, que además está embarazada y lleva horas soportando una tensión insoportable, no puede aguantar más. Al ver el revuelo que se forma alrededor de Suna, termina en el suelo con un nuevo ataque mientras intentan atenderla.

Después solo queda esperar. Las horas pasan lentamente en los pasillos del hospital mientras la familia aguarda alguna noticia. Nadie sabe qué está ocurriendo al otro lado de las puertas.

Finalmente, Hattuç aparece. La mujer se acerca hasta Seyran y le da una noticia devastadora: “Ya está con Dios”. Seyran se queda paralizada.

Sin entender lo que acaba de escuchar y convencida de que Hattuç está hablando de Suna, apenas puede reaccionar. “¿Hermana?”, pregunta.

La noticia deja a todos en shock mientras Seyran intenta asumir lo que acaba de oír. ¿Ha muerto Suna?

Esta noche, a las 22 horas, Una nueva vida en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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