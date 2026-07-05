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Capítulo 93

Los Korhan se despiden de la mansión entre recuerdos: el doloroso adiós a toda una vida

Han tenido que tragarse su orgullo y regresar a la mansión con las cajas de mudanza en la mano. Ferit, Seyran y el resto de la familia se han despedido para siempre del que fue su lugar seguro.

Ferit

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Seyran, Ferit, Gülgün, Ifakat y Orhan han regresado a la mansión, pero esta vez no para quedarse, sino para recoger las pocas pertenencias que les quedan tras el pacto de Halis.

Cruzar esa puerta sabiendo que ya no les pertenece ha sido un golpe demoledor para todos.

A medida que avanzaban por las habitaciones vacías, los recuerdos de una vida entera llena de lujos, pero también de grandes tragedias, lo han invadido todo por completo.

Ferit y Seyran han recorrido los pasillos donde tanto han amado y sufrido, conscientes de que una era se ha cerrado para siempre de la peor manera.

Gülgün y Orhan tampoco han podido disimular la enorme tristeza de ver cómo el imperio familiar se ha desmoronado por completo, mientras que Ifakat contemplaba las paredes que alguna vez dominó con puño de hierro. ¿Podrán recuperarla o la han perdido para siempre?

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