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CAPÍTULO 98

Ferit y Suna entierran por fin el pasado: "Los dos hicimos el ridículo"

Ferit y Suna entierran por fin el pasado: "Los dos hicimos el ridículo"

Suna en Una nueva vida

Ferit y Suna entierran por fin el pasado: "Los dos hicimos el ridículo"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Tras descubrir que Suna y Abidin están a punto de abandonar Estambul para comenzar una nueva vida en Londres, Ferit ha querido hablar a solas con su cuñada antes de que se marchen.

Lejos de los reproches que durante tanto tiempo marcaron su relación, ambos han aprovechado para cerrar sus heridas. "Hice el ridículo, lo sé. Y lo siento", le ha confesado Suna. Pero Ferit no ha tardado en asumir también su parte de culpa: "No eres la única que lo hizo. Perdóname".

La joven, embarazada de Abidin, le ha explicado que la llegada de su hijo lo ha cambiado todo. "Ocurrió un pequeño milagro que me hizo entrar en razón. Mientras el bebé crecía dentro de mí, yo también crecía", ha reconocido.

Suna ha confesado que durante mucho tiempo sintió que el mundo entero le debía una vida, pero que esos sentimientos ya forman parte del pasado. Ahora solo piensa en construir una familia con Abidin y darle el mejor futuro posible al bebé que espera.

Conmovido, Ferit le ha asegurado que no tiene ninguna duda de que será una gran madre. "El milagro es que ese bebé vaya a tener una madre como tú", le ha dicho. Antes de despedirse, Suna también ha tenido un pensamiento para su hermana. "Seyran también merece experimentar este sentimiento", ha lamentado. Ferit, resignado, solo ha podido responder: "La vida no siempre nos da lo que merecemos".

¿Es esta conversación el comienzo de una nueva etapa para Ferit y Suna, dejando atrás para siempre todo lo que ocurrió entre ellos?

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