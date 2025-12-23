“Yo solo he estado contigo”: Kazim desmonta el reproche de Esme sacando su pasado a la luz

Después de echar a Zerrin de casa, Esme todavía seguía con la rabia en el cuerpo. Le ha repetido a Kazim que la hija de esa mujer “se mete en la cama de Kaya” y que no entendía por qué a él le sorprendía tanto. Pero la conversación se ha convertido en una pelea cuando Esme ha soltado que Zerrin conocía la casa demasiado bien. “Si esa asquerosa mujer no hubiera estado en tu cama… ¿cómo podría conocer esta casa mejor que yo?”, le ha escupido.

El hombre le ha gritado que se callara, que no dijera tonterías. Y le ha exigido saber qué le había dicho a la madre de Pelin. Por su parte, Esme le ha contestado que le dijo la verdad: que Zerrin estaba intentando ser “una segunda esposa” para él, y que su hija quería ser “la segunda esposa” de sus dos yernos.

Ahí Kazim ha perdido el control y le ha dado un bofetón a su mujer, como en los viejos tiempos. Después, con la cara desencajada, ha intentado justificarse a su manera, diciendo que él solo estaba intentando ser un buen hombre y ella le estaba agotando la paciencia.

Entonces, quitándole las dudas, le ha dicho que en su vida solo había estado con una mujer: con ella. Luego, le ha hecho la misma pregunta en la cara, mirándola a los ojos: “¿Puedes decirme tú lo mismo?”.

Esme se ha quedado callada. Y en ese silencio, lo que era una discusión por Zerrin se ha convertido en otra cosa. Porque Kazim está resentido porque en la vida de su esposa hubo otro hombre mucho antes de que ellos se casaran y cree que aún lo ama.