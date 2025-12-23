Antena3
Maral destapa el dilema sentimental de Harun y lo acusa de jugar a dos bandas: “¿Bahar o Çağla?”

La joven ha acusado a su hermano de meterse en problemas por impresionar a Bahar y de no tener claros sus sentimientos. En su despacho, lo ha dejado retratado. ¿Qué hará ahora el jefe médico?

Maral ha entrado en el despacho de Harun y él la ha recibido al límite. “Estoy harto de todo esto”, le ha soltado, acusándola de haberlo metido en otro problema. Pero ella no se ha dejado intimidar. Le ha respondido que no lo ha metido en ningún lío, que se ha metido solo por querer quedar bien ante Bahar.

La residente, mirándolo fijamente, le ha dicho que sabe que está confundido, que no se decide porque está atrapado entre las dos amigas. “Bahar o Çağla, Bahar o Çağla…”, le ha repetido, burlándose, como si le estuviera leyendo la cabeza.

Harun, sin ocultarlo, le ha dicho que sus relaciones no son asunto suyo, pero Maral le ha respondido que sí le importa porque odia verlo así, perdido y dividido. Él, sin embargo, no se lo ha comprado. Le ha pedido que deje de fingir preocupación y le ha pedido que se comporte y no complique más las cosas.

Entonces Maral ha cambiado de frente. Le ha preguntado si le dio las grabaciones a Bahar y, al confirmar la sospecha, ha sido sarcástica: ¿de verdad cree que Bahar se acercará por hacer eso? Harun se ha defendido diciendo que, al menos, él hace lo correcto. Pero su hermana le ha pinchado justo donde duele: hacer lo correcto no siempre da resultados y él, en el fondo, sí espera algo a cambio.

La conversación ha terminado con otra advertencia. El hombre le ha dejado claro que no le conviene verse con Uras y le ha pedido que no lo haga. Pero ella, como siempre, ha ido a la contra. Ha dicho que lo “conveniente” no beneficia a nadie y es aburrido.

La joven le reconoce a su marido que su ex la besó, pero le asegura que él es el amor de su vida.

