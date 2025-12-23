Antena3
Uras busca el perdón de Seren, pero Maral está lista para dar su golpe final esta noche en Renacer

Maral deja de proteger a Uras y da un paso peligroso. Al hacerse con el disco duro, comienza a pensar en entregárselo a Seren y provocar una ruptura sin vuelta atrás.

Maral se cuela en el despacho de Uras decidida a encontrar el disco duro con los vídeos. Sabe que a Bahar se le cayó y que ahora lo tiene él. Rebusca sin miedo, abre cajones y lo encuentra rápido.

Con el disco en sus manos, Maral toma una decisión: ya no quiere proteger a Uras. Al contrario: piensa usar los vídeos para destruir su matrimonio antes de que sea demasiado tarde. Y, para ello, va a entregárselo a Seren.

Mientras tanto, Uras no sospecha nada. Cita a Seren en un restaurante e intenta reconquistarla. Ha preparado una cena especial, un menú pensado solo para ella y un ambiente perfecto para “empezar de nuevo”. Uras sonríe, se muestra atento y asegura querer hacer de esa noche algo inolvidable.

Pero Seren no se deja llevar. Está cansada de promesas y ya no se cree a nadie. Escucha y se calla, sin imaginar que, al mismo tiempo, la verdad está a punto de llegarle por otro camino.

Esta noche, a las 22:50 h en Antena 3.

