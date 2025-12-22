Perdiendo el juicio, la nueva serie que llega a Antena 3

Muy pronto llega a Antena 3 Perdiendo el juicio, la esperada serie de ficción que se estrenará en el prime time tras su paso por atresplayer.

Protagonizada por Elena Rivera, Perdiendo el juicio es un intenso drama legal que combina casos judiciales con una profunda historia personal marcada por la superación, la salud mental y las segundas oportunidades.

La serie sigue a Amanda Torres, una brillante abogada cuya carrera se ve truncada de forma repentina tras sufrir un grave brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) durante un juicio. Este episodio, presenciado por clientes y compañeros, provoca su caída profesional y la obliga a empezar de nuevo en un bufete muy alejado del prestigio al que estaba acostumbrada. Allí deberá enfrentarse a nuevos casos, a sus propios miedos y a un entorno que no siempre juega a su favor.

Junto a Elena Rivera, el reparto cuenta con Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández y Carol Rovira, entre otros rostros destacados de la ficción nacional, que dan vida a un universo de personajes complejos y cercanos.

Perdiendo el juicio está producida por Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV y creada por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías, un equipo con amplia experiencia en series de éxito.

Con una narrativa ágil, casos judiciales de gran carga emocional y una mirada honesta sobre la salud mental, Perdiendo el juicio se perfila como una de las grandes apuestas de ficción de Antena 3 para los próximos meses.