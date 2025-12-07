Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 65

Asuman rompe las normas por Doruk y Hattuc la humilla delante de toda la mansión

La llegada de Hattuc lo ha cambiado todo y, al saltarse sus reglas, la cuñada de Ferit ha sufrido una humillación pública.

Asuman

Asuman estaba recibiendo a su entrenador, Doruk, cuando Hattuc ha aparecido de repente y, sin pensarlo dos veces, lo ha echado de la mansión. Le ha gritado que no quería verlo allí y que no volviera nunca más. El joven, sorprendido y sin entender nada, solo ha podido disculparse antes de marcharse.

La cuñada de Ferit, indignada por lo ocurrido, se ha enfrentado a Hattuc para pedirle explicaciones. Pero la nueva señora de la casa le ha dejado claro que ahora es ella quien manda y que decide quién entra y quién sale: “Esta casa es mía”, le ha recordado.

En ese momento, llena de rabia, Asuman ha intentado defender al entrenador, diciendo que todos lo conocen y que no es un extraño. Pero Hattuc ha sido tajante: “¿Chica, acaso estás lisiada? ¿No puedes quedarte en casa y hacer ejercicio tú sola? ¿Para qué necesitas un entrenador?”, le ha soltado delante de todos. Y después, le ha hecho una advertencia: “Vivirás en esta casa comportándote como es debido”. Así, le ha recalcado que, siendo la viuda de Fuat, no quiere verla con otros hombres.

Latif ha intentado calmar la situación, pero no lo ha conseguido. Asuman se ha sentido humillada. Al final, para evitar más problemas, Suna la ha llevado dentro prometiéndole que luego irían a disculparse con el entrenador. Ahora, con Hattuc en la mansión, las normas han cambiado y nadie está por encima de ellas.

Una nueva vida

