Renacer 22 de diciembre

Parla despierta sin recuerdos y la chantajean con fotos íntimas tras una noche fatídica

Todavía en shock, Parla le ha contado a su hermana Umay que no recuerda cómo salió de la discoteca y que se despertó en una casa desconocida.

Parla despierta sin recuerdos y la chantajean con fotos íntimas tras una noche fatídica

Parla ha decidido contarle a Umay lo que lleva horas tragándose sola. Le ha dicho que no recuerda cómo salió de la discoteca y que cree que pudieron echarle algo en la bebida. Lo siguiente que recuerda es despertarse en una casa extraña.

Umay se ha quedado helada y le ha preguntado si le hicieron algo. Parla, llorando, no ha sido capaz de darle una respuesta clara. Solo ha dicho que, cuando se despertó, oyó gente en el salón y salió de allí como pudo.

Y entonces ha llegado lo peor: le han enviado mensajes amenazándola. Si no les paga una gran cantidad de dinero, publicarán unas fotos íntimas de ella. La joven ha empezado a repetirse una y otra vez: “¿Qué voy a hacer?”.

Umay ha intentado mantener la calma y le ha dicho tienen que contárselo a su madre. Parla se ha negado. Está convencida de que Rengin se enfadará, gritará y que esta vez no será solo una decepción. “Me odiará… le daré asco”, ha soltado.

Su hermana, apoyándola, la ha mirado a los ojos y le ha dicho lo contrario: que no hay nada de lo que avergonzarse y que no pueden gestionar esto solas. Le ha recordado que su madre hará todo lo posible para protegerla, pero para eso necesita saber la verdad.

Parla despierta sin recuerdos y la chantajean con fotos íntimas tras una noche fatídica

Parla despierta sin recuerdos y la chantajean con fotos íntimas tras una noche fatídica

Renacer 22 de diciembre

La joven le reconoce a su marido que su ex la besó, pero le asegura que él es el amor de su vida.

