Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 22 de diciembre

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años

Uras no ha firmado el acuerdo amistoso y la prueba clave de la infidelidad sigue sin aparecer. Si Seren no consigue el disco duro o nuevas pruebas, la única salida es un divorcio contencioso.

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años

Publicidad

Seren se ha reunido con su abogada, pero lo primero que ha escuchado ha sido un golpe de realidad: Uras no ha firmado el acuerdo de divorcio y tampoco han podido conseguir ningún vídeo que demuestre la infidelidad.

Sin querer rendirse, ella le ha dicho que seguirá buscando, e incluso ha dejado caer una posibilidad: intentar obtener el disco duro a través de Maral. Sin embargo, su abogada ha sido clara. Aunque la residente lo tuviera, lo más probable es que los vídeos ya estén borrados.

Ahí ha llegado la peor parte. Sin pruebas concluyentes, la abogada le ha explicado que no queda más opción que un divorcio contencioso. Seren se ha quedado helada al recordar lo que eso implica: un proceso que puede alargarse hasta tres años. Y, por desgracia, su abogada se lo ha confirmado. Si Uras insiste ante el juez en que ama a su mujer y no quiere separarse, y teniendo en cuenta que llevan poco casados y que sus hijos son pequeños, no será sencillo que el divorcio sea inmediato.

Seren ha sido contundente: no quiere seguir siendo su mujer ni un solo día más. Pero para conseguir un divorcio rápido, necesita demostrar la infidelidad. Y para eso, solo hay un camino: encontrar el disco duro o conseguir nuevas pruebas.

La abogada ha querido afinar más: le ha preguntado si cree que Uras sigue teniendo una relación con Maral. Sincerándose por completo, Seren le ha dicho que lo sospecha desde la primera vez que los vio juntos, que no cree que fuera “un beso puntual” y que está convencida de que todavía hay algo entre ellos. Además, cree que actuaron juntos con el disco duro y con la denuncia contra ella.

La conclusión ha sido clara: si Seren quiere que Uras meta la pata, antes tiene que bajar la guardia. Tiene que creer que ella ya no sospecha. Y, con todo lo que ha pasado, conseguir eso parece casi imposible.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Parla despierta sin recuerdos y la chantajean con fotos íntimas tras una noche fatídica

Parla despierta sin recuerdos y la chantajean con fotos íntimas tras una noche fatídica

Maral destapa el dilema sentimental de Harun y lo acusa de jugar a dos bandas: “¿Bahar o Çağla?”

Maral destapa el dilema sentimental de Harun y lo acusa de jugar a dos bandas: “¿Bahar o Çağla?”

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años
Renacer 22 de diciembre

Bahar obliga a Harun a controlar a Maral para evitar más problemas: “Sí, te estoy amenazando”

Perdiendo el juicio
En abierto

Perdiendo el juicio, la nueva serie que llega a Antena 3

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

La joven le reconoce a su marido que su ex la besó, pero le asegura que él es el amor de su vida.

Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina
Resumen

Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina

Mientras todos están muy afectados por lo sucedido, Gabriel vuelve de Madrid para velar a su madre. ¿Tiene algo que ver?

Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”

Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”

Publicidad