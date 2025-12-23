Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años

Seren se ha reunido con su abogada, pero lo primero que ha escuchado ha sido un golpe de realidad: Uras no ha firmado el acuerdo de divorcio y tampoco han podido conseguir ningún vídeo que demuestre la infidelidad.

Sin querer rendirse, ella le ha dicho que seguirá buscando, e incluso ha dejado caer una posibilidad: intentar obtener el disco duro a través de Maral. Sin embargo, su abogada ha sido clara. Aunque la residente lo tuviera, lo más probable es que los vídeos ya estén borrados.

Ahí ha llegado la peor parte. Sin pruebas concluyentes, la abogada le ha explicado que no queda más opción que un divorcio contencioso. Seren se ha quedado helada al recordar lo que eso implica: un proceso que puede alargarse hasta tres años. Y, por desgracia, su abogada se lo ha confirmado. Si Uras insiste ante el juez en que ama a su mujer y no quiere separarse, y teniendo en cuenta que llevan poco casados y que sus hijos son pequeños, no será sencillo que el divorcio sea inmediato.

Seren ha sido contundente: no quiere seguir siendo su mujer ni un solo día más. Pero para conseguir un divorcio rápido, necesita demostrar la infidelidad. Y para eso, solo hay un camino: encontrar el disco duro o conseguir nuevas pruebas.

La abogada ha querido afinar más: le ha preguntado si cree que Uras sigue teniendo una relación con Maral. Sincerándose por completo, Seren le ha dicho que lo sospecha desde la primera vez que los vio juntos, que no cree que fuera “un beso puntual” y que está convencida de que todavía hay algo entre ellos. Además, cree que actuaron juntos con el disco duro y con la denuncia contra ella.

La conclusión ha sido clara: si Seren quiere que Uras meta la pata, antes tiene que bajar la guardia. Tiene que creer que ella ya no sospecha. Y, con todo lo que ha pasado, conseguir eso parece casi imposible.