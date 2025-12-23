Bahar obliga a Harun a controlar a Maral para evitar más problemas: “Sí, te estoy amenazando”

En el despacho del jefe médico, Bahar ha sido muy clara con Maral antes de que saliera: lo que está pasando puede arruinar demasiadas vidas. No solo la de Uras y Seren, también la de Harun.

Maral, incómoda, ha intentado marcar distancia. Cuando Bahar ha dicho “tu hermano”, ella le ha pedido que no lo llamara así, porque le molesta. Pero Bahar no ha entrado en eso. Le ha dicho que no le importa cómo se llamen. Lo único importante es que, hasta que el asunto se resuelva, Maral se mantenga callada.

Cuando se han quedado a solas, Bahar ha hablado claro a Harun. Ya sabiendo la verdad, le ha dicho lo evidente: Maral está buscando su atención porque él la está ignorando, y por eso se comporta como se comporta. Harun ha intentado quitarle hierro con ironía, pero Bahar no se lo ha permitido.

Le ha repetido que da igual si la llama hermana, ayudante o residente. Lo que no es negociable es que la vigile. Porque, si no lo hace, todo puede estallar todavía más.

Él, sorprendido por el tono, le ha preguntado si le estaba amenazando. Y Bahar no ha dudado ni un segundo: le ha dicho que sí.