Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 22 de diciembre

Bahar obliga a Harun a controlar a Maral para evitar más problemas: “Sí, te estoy amenazando”

Con Seren y Uras en el punto de mira y el hospital al borde del escándalo, Bahar ha puesto una condición muy clara: Maral tiene que callarse y Harun tiene que vigilarla. Y esta vez no se lo ha pedido: se lo ha advertido.

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años

Publicidad

En el despacho del jefe médico, Bahar ha sido muy clara con Maral antes de que saliera: lo que está pasando puede arruinar demasiadas vidas. No solo la de Uras y Seren, también la de Harun.

Maral, incómoda, ha intentado marcar distancia. Cuando Bahar ha dicho “tu hermano”, ella le ha pedido que no lo llamara así, porque le molesta. Pero Bahar no ha entrado en eso. Le ha dicho que no le importa cómo se llamen. Lo único importante es que, hasta que el asunto se resuelva, Maral se mantenga callada.

Cuando se han quedado a solas, Bahar ha hablado claro a Harun. Ya sabiendo la verdad, le ha dicho lo evidente: Maral está buscando su atención porque él la está ignorando, y por eso se comporta como se comporta. Harun ha intentado quitarle hierro con ironía, pero Bahar no se lo ha permitido.

Le ha repetido que da igual si la llama hermana, ayudante o residente. Lo que no es negociable es que la vigile. Porque, si no lo hace, todo puede estallar todavía más.

Él, sorprendido por el tono, le ha preguntado si le estaba amenazando. Y Bahar no ha dudado ni un segundo: le ha dicho que sí.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Parla despierta sin recuerdos y la chantajean con fotos íntimas tras una noche fatídica

Parla despierta sin recuerdos y la chantajean con fotos íntimas tras una noche fatídica

Maral destapa el dilema sentimental de Harun y lo acusa de jugar a dos bandas: “¿Bahar o Çağla?”

Maral destapa el dilema sentimental de Harun y lo acusa de jugar a dos bandas: “¿Bahar o Çağla?”

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años

Seren se desespera con su abogada: sin vídeo, sin firma y con un divorcio que puede durar hasta tres años
Renacer 22 de diciembre

Bahar obliga a Harun a controlar a Maral para evitar más problemas: “Sí, te estoy amenazando”

Perdiendo el juicio
En abierto

Perdiendo el juicio, la nueva serie que llega a Antena 3

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

La joven le reconoce a su marido que su ex la besó, pero le asegura que él es el amor de su vida.

Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina
Resumen

Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina

Mientras todos están muy afectados por lo sucedido, Gabriel vuelve de Madrid para velar a su madre. ¿Tiene algo que ver?

Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”

Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”

Publicidad