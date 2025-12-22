Antena3
Capítulo 67

Esme le da un escarmiento a Zerrin y la echa a la fuerza de su mansión: “¡Desapareced tú y Pelin de nuestras vidas!”

La calma ha durado segundos. Esme ha visto a Zerrin en su casa, la ha arrinconado y le ha soltado la bomba sobre Pelin y Kaya. Después, la ha echado de muy malas maneras.

Esme y Kazim han vuelto a su mansión pensando que al fin tendrían un momento de calma. Pero al entrar se han encontrado con Zerrin, que seguía allí como si nada. Esme ha respirado hondo, ha mirado a Kazim y lo ha mandado directo a bañarse, apartándolo de ellas.

En cuanto se han quedado a solas, Esme ha cambiado la cara. Se ha acercado a Zerrin, la ha cogido del pelo y la ha arrinconado sin darle margen para reaccionar. Le ha soltado que lo suyo ya no era casualidad, que era “genético”, que en su familia la deshonestidad era algo normal.

Zerrin ha intentado hacerse la sorprendida, pero Esme ha ido directa a lo que quería: le ha dicho que su “querido hermano” también había sido pillado en la cama de Ifakat, y que por eso ahora nadie lo encontraba.

Y después le ha soltado lo peor. Que su hija se había acostado con Kaya, el marido de Suna. Zerrin ha estallado, llamándola loca y negándolo todo. Pero la madre de Seyran se ha puesto como una fiera. La ha agarrado del pelo y la ha arrastrado hasta la puerta, gritándole que se fuera.

Y no solo eso: le ha dejado claro que no quería volver a ver ni a Zerrin ni a su hija nunca más. Que desaparecieran de sus vidas para siempre.

