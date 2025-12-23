Renacer 22 de diciembre
El momento más incómodo: Harun pilla a Bahar y Evren besándose a escondidas en el hospital
Bahar ha aguantado como ha podido, pero sus emociones la han delatado. Evren la ha besado… ¡y Harun los ha sorprendido en el peor momento!
Bahar ha entrado en la habitación de Naz y se ha quedado helada al ver a Evren allí con ella. No ha dicho nada, pero por dentro se ha venido abajo. El cirujano lo ha notado al instante y ha salido detrás de ella.
En el pasillo, le ha cogido la mano y se la ha llevado a una sala apartada. La doctora ha intentado bromear para quitarle peso al momento, pero Evren no se lo ha permitido: “Hablemos. Basta, se acabó lo de huir”.
Él ha querido hablar de ellos y de lo que llevan tiempo evitando. Bahar, en cambio, ha intentado escudarse en los problemas del hospital y en todo lo que les rodea. Entonces, el cirujano ha dicho que siempre busca excusas porque tiene miedo.
Mirándola a los ojos, le ha preguntado: “Dime qué has sentido hace un momento, cuando me has visto con Naz”. Bahar lo ha negado una y otra vez. “No he sentido nada”, ha repetido. Pero Evren le ha insistido hasta que ella ya no ha podido aguantar más. Al final, la doctora lo ha dicho, casi a la fuerza: “Está bien, me he puesto celosa, ¿vale? Me he puesto celosa, aunque no tengo derecho. ¿Contento?”.
Evren no ha contestado con palabras. Se ha acercado y la ha besado. Y en ese instante, Harun ha entrado y se los ha encontrado así. Se ha quedado en shock y ha exigido una explicación: “No os hagáis los tontos, es muy obvio”.
Porque, después de este beso, ya no solo está en juego lo que sienten Bahar y Evren. También está en juego lo que Harun acaba de ver y lo que llevaba tiempo callándose.
