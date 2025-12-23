¿Qué siente Jaime por Clara? Álex Villazán, Judith Fernández y Tomy Aguilera analizan la relación entre estos personajes

La historia de amor de Celso y Clara se ha ido cocinando a fuego lento y ha conquistado a los espectadores por la verdad y la sencillez que desprenden ambos personajes. Sin embargo, parece que el marinero no es el único que bebe los vientos por Clara, ya que también hay alguien que siempre está pendiente de ella: Jaime.

Álex Villazán nos confiesa que a su personaje le genera cierta frustración no poder explicarle a Clara lo que siente por ella. “Qué más te puedo ofrecer si yo lo tengo todo y este chico es marinero y está todo el rato viajando”, se plantea Jaime.

Judith Fernández, la actriz que interpreta a Clara, nos acara que Jaime “es un chico que la escucha, que la atiende. En él encuentra una especie de hermano”. ¿Descubrirán en algún momento que en realidad lo son?

Tomy Aguilera también ha recalcado que a Celso, Jaime no le supone ninguna inseguridad: “No hay nada que pueda ver en Clara de atisbo de duda”. ¡Escucha lo que nos han contado los tres actores sobre esta trama en el vídeo de arriba!