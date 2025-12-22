Antena3
Capítulo 67

Seyran vuelve a la mansión con graves quemaduras y sin poder hablar del horror vivido

La joven ha salido del hospital por su cuenta y ha regresado a la mansión con graves quemaduras en la espalda. Ha estado distante con todos y se ha negado a hablar de lo que le hicieron. Pero al entrar en su habitación con Ferit, los recuerdos la han roto por dentro.

Seyran y Ferit

Seyran ha vuelto antes de lo previsto, con el alta voluntaria y el alma rota. No ha querido mirar a nadie ni dar explicaciones. Las heridas de su cuerpo hablan por sí solas: su espalda sigue marcada por las quemaduras y el dolor que Akin y Mezide dejaron en ella.

Al entrar en su habitación, la realidad la ha desbordado. Los recuerdos han vuelto de golpe: su segunda boda, aquella que fue por amor, y el instante en el que Ferit la rescató de la muerte. “Nunca pensé que volvería a estar en esta habitación”, ha susurrado.

Ferit ha intentado acercarse con cuidado, pero Seyran apenas podía sostenerse. Se ha sentado, ha bajado la mirada y ha comenzado a llorar sin consuelo. Al verla así, su marido también se ha roto. Le ha pedido que le hablara, que le dijera qué necesitaba. “Solo quiero entenderte”, le ha dicho.

Pero Seyran no ha podido explicar nada. Solo ha dicho lo único que sí podía pedir: “Solo quiero acostarme contigo”. Y Ferit no ha insistido más. La ha acompañado a la cama y se han metido juntos.

Seyran ha vuelto a casa, sí… pero lo que le han hecho la sigue persiguiendo. ¿Podrá empezar a sanar si ni siquiera puede poner en palabras lo que vivió?

Seyran

Tras ser echada de la mansión y quedarse sin aliados, Ifakat ha ido a casa de Frikiye llorando y pidiendo ayuda. Pero su amiga no la ha consolado: le ha recordado lo que hizo en el pasado.

