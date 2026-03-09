Ferit le corta el sueño a Seyran de formar familia con Sinan: “Tú no eres como las demás”

Sinan ha puesto la excusa del trabajo para no ver mansiones, pero Ferit no ha perdido el tiempo. El joven Korhan ha llevado a Seyran a ver una casa espectacular, pero lo que ha empezado como una visita divertida ha terminado con Ferit recordando lo que pudo ser y no fue.

La complicidad ha vuelto a surgir entre ellos. Seyran se ha quedado maravillada con la casa y ha empezado a imaginar su vida allí. "Es una casa muy cálida, pondré un sofá aquí y la cocina allá", ha dicho emocionada mientras Ferit aguantaba el tipo.

Han bromeado sobre Halis y sobre el talento de Seyran para el diseño, pero la atmósfera ha cambiado por completo cuando ella ha hablado del futuro. Seyran ha mirado las habitaciones y ha soltado la bomba: "Quiero tener hijos con Sinan, al menos dos". Al oír esas palabras, Ferit se ha quedado helado.

En ese instante, su mente ha viajado al pasado, recordando cuando ella le decía lo mismo a él, cuando estaban perdidamente enamorados y soñaban con llenar una casa de niños. Verla ahora proyectar esos mismos sueños con otro hombre ha sido el golpe más amargo de la tarde.

A pesar del dolor de Ferit, Seyran se ha mostrado decidida: "Me la quedo, no tengo dudas". Ha pedido que contacten con Sinan para el depósito, dejando claro que su vida ahora pertenece a otro. Ferit ha intentado disimular su tristeza picándola con el tema del trabajo y el dinero, pero por dentro ha salido de esa mansión destrozado. ¡Seyran ya tiene nido para su nueva familia y Ferit solo ha podido ser el testigo de cómo ella pasa página!