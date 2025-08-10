Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 48

Seyran lo grita todo: acusa a İfakat de ser la amante de Orhan y deja a Halis en shock

Después de todo lo que ha vivido desde que fue llevada a la mansión Korhan, ha decidido que ya no piensa callarse más.

Seyran lo grita todo: acusa a İfakat de ser la amante de Orhan y deja a Halis en shock

Sincerándose con Halis, Seyran ha sacado todo el dolor que llevaba guardado: “Me obligaste a firmar un divorcio con Ferit sin dejarme elegir. Permitiste que mi padre me vendiera a otros sin mover un dedo. Ya me has hecho todas esas cosas… ¿qué más me vas a hacer?”, le ha soltado sin miedo.

Las palabras han sido duras, pero no han terminado ahí. Seyran ha recordado cómo llegó a la mansión llena de miedo, temblando, pensando que al menos Halis sería quien la protegería: “Mi tía me dijo que si alguna vez tenía un problema, podía mostrarte este colgante… que tú cuidarías de mí”.

Pero, tras todo lo vivido, ha comprendido que nadie la ha cuidado, que siempre ha estado sola. “Ya no quiero que me encomienden a nadie. Ya no voy a vivir la vida que otros planeen para mí”, ha dicho, decidida a tomar las riendas de su vida.

La tensión ha ido en aumento hasta que Seyran ha gritado que İfakat tiene una relación con Orhan, el hermano de su difunto marido. Una bomba que ha dejado a Halis sin palabras.

İfakat ha intentado defenderse, pero Halis la ha interrumpido. Así, Seyran ha dejado claro que ya no es la misma joven asustada que llegó a esa casa. Ahora es una mujer decidida, valiente y dispuesta a romper con todo lo que la oprime. Y si alguien pensaba que podía seguir controlándola, se ha equivocado.

Ferit se derrumba ante su abuelo. Está atrapado entre lo que siente y lo que le imponen. Pero Halis no está dispuesto a permitir dudas. Para él, la decisión ya está tomada. Esta noche, capitulazo imperdible a las 22.00 horas.

