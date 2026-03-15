Capítulo 78
Seyran y Ferit, frente a frente y entre mentiras en el taller: ¿se confiesan su amor?
¿Se puede engañar al corazón? Seyran intenta convencer a su ex de que su matrimonio con Sinan es perfecto, pero por dentro se muere de miedo. Ferit, que la lee como un libro abierto, no piensa dejar que se esconda tras sus mentiras.
Entre bromas sobre el gimnasio y la mudanza de Seyran a casa de su suegra, la conversación se ha puesto muy seria cuando Ferit ha demostrado que la conoce mejor que nadie. “Eres un libro abierto, ¿lo sabes?”, le ha soltado él, dejando claro que sabe que tiene miedo aunque intente disimularlo.
Frente a frente, a un milímetro de distancia, la tensión se ha vuelto insoportable en este encuentro. Seyran ha intentado mantener el tipo asegurando que es feliz: “Lo soy de verdad. Sí, soy feliz”. Pero mientras lo decía, en su cabeza se confesaba la verdad: tiene pánico de que su marido la toque porque siente que, en el fondo, le estaría siendo infiel a Ferit. Ella sabe que su matrimonio es una fachada, pero no se atreve a dar el paso.
El joven Korhan solo ha podido pensar una palabra al escucharla: “Mentirosa”. Él no se cree ni una sola palabra de esa supuesta felicidad, pero la mayor bomba ha llegado cuando ella le ha preguntado si él es feliz. Ferit, aunque por dentro reconoce que su vida es un vacío desde que no están juntos, ha preferido tirar de orgullo para no romperse frente a ella: “Estoy bien. No estoy casado, no tengo compromisos”.
Este cara a cara ha dejado claro que la tormenta no ha hecho más que empezar. Seyran, aunque intenta ser fiel a su compromiso con Sinan, no ha podido evitar sentirse conmovida al estar tan cerca del hombre que nunca ha dejado de amarla. ¿Lograrán aguantar mucho más tiempo fingiendo que no se mueren por volver a estar juntos?
