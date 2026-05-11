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Capítulo 85

“Donde viera esos ojos, me volvería a enamorar”: la cena más romántica de Seyran y Ferit

Ferit ha confesado que, sin importar el lugar o la situación, su destino siempre ha sido acabar junto a ella.

“Donde viera esos ojos, me volvería a enamorar”: la cena más romántica de Seyran y Ferit

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Seyran y Ferit han disfrutado de una cena llena de magia y confidencias. Entre copas de vino y muchas risas, la pareja ha dejado a un lado sus problemas familiares para imaginar cómo habría sido su vida si todo fuera normal.

En un momento de mucha cercanía, Ferit ha confesado que, sin importar el lugar o la situación, su destino siempre ha sido acabar junto a ella. Durante la velada, Seyran se ha preguntado por qué todo tiene que ser siempre tan difícil entre ellos.

Ferit, con mucha seguridad, le ha asegurado que es porque su amor "vale la pena". Entre bromas sobre quién tiene la razón y quién perseguiría a quién en una segunda cita, ambos han empezado a soñar despiertos. Se han imaginado una vida sin las cargas de sus familias: ella estudiando arte, él arquitectura, y conociéndose de forma sencilla en la universidad.

Ferit ha emocionado a Seyran al decirle que se volvería a enamorar de ella en cualquier lugar donde viera sus ojos. Incluso han bromeado con una vida tranquila en un pueblo de la costa, pescando y cocinando juntos de la forma más normal posible. Al final, Ferit ha dejado claro que, aunque sus familias les han hecho sufrir, se alegra de que los unieran porque ahora se siente completo a su lado.

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