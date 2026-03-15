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Capítulo 78

Memo mete la pata: Seyran descubre que Ferit tiene su foto guardada como lo más valioso

¡Salto al corazón en el taller de los Korhan! Seyran ha descubierto que Ferit no dibuja de memoria, sino que utiliza una foto de ella como única fuente de inspiración.

Seyran

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El ayudante de Ferit ha recibido a "Seyran la guapa" con los brazos abiertos, dejando claro que su presencia es lo único que Ferit necesita para recuperar la inspiración. "Si has venido tú, él vendrá", le ha dicho, invitándola a sentarse.

Pero lo más fuerte ha venido cuando Memo, sin querer o queriendo, ha desvelado la obsesión del joven Korhan. Con toda la inocencia del mundo, le ha contado a Seyran que Ferit debería dejar de dibujar mirando su foto para empezar a dibujarla a ella en persona.

Ella no ha podido evitar preguntar de qué foto hablaba, descubriendo así que Ferit guarda una suya como su mayor tesoro. Al verla, Seyran no ha podido ocultar su alegría.

A pesar de que ahora es una mujer casada con Sinan, descubrir que Ferit sigue aferrado a su recuerdo de esa manera le ha devuelto una sonrisa que hacía tiempo que no veíamos. Es la confirmación de que, por mucho que pase el tiempo y por muchos anillos que haya de por medio, ella sigue siendo la musa absoluta del hombre que nunca ha dejado de amarla.

Justo en ese momento de máxima emoción ha aparecido Ferit, sorprendido por la puntualidad de Seyran. La complicidad ha vuelto a inundar el taller, recordándoles a ambos que su conexión va mucho más allá del papel y el lápiz. Seyran, aunque intenta ser fiel a su nueva vida, no ha podido evitar sentirse conmovida al saber que ella es lo primero que Ferit mira antes de trazar una sola línea.

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