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Avance | Capítulo 4

Daryl, convencido de que Sonia ha cambiado a Can

El hermano de Raissa está preocupado porque ya no puede disfrutar de las relaciones sexuales sin pensar en Sonia.

Daryl, convencido de que Sonia ha cambiado a Can

Daryl, convencido de que Sonia ha cambiado a Can

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Patri Bea
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Can está muy preocupado porque se ha dado cuenta de que Sonia le importa mucho más de lo que creía. En su última visita al club Zafiro, no pudo disfrutar del sexo como de costumbre y siente que solo puede tener una relación sexual plena si piensa en Sonia.

El comandante comparte su preocupación con Daryl en el avión y él tiene muy claro lo que le ocurre a su amigo: “tu polla se ha enamorado”. Él se ha dado cuenta de que, desde que conoció a Sonia, ya no es el mismo, pero Can se ce incapaz de reconocerlo.

“¿Desde cuándo eres tú experto en relaciones y sexualidad?”, le echa en cara Can a su amigo intentando encontrar otra solución a lo que le ocurre. ¿Le servirá esta conversación para dar un paso más con Sonia? ¡Descúbrelo esta noche, en un nuevo episodio en Antena 3!

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