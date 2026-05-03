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Capítulo 84

¿Un nuevo Fuat?: el nombre del bebé de Orhan y Betül desata la guerra en la mansión

Orhan y Betül han anunciado por todo lo alto que esperan un niño, pero la elección del nombre ha abierto una herida que Gülgün y Ferit no están dispuestos a perdonar.

¿Un nuevo Fuat?: el nombre del bebé de Orhan y Betül desata la guerra en la mansión

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La celebración ha empezado con la explosión de los globos: ¡Es un niño! Mientras Kazım bromeaba con Esme sobre las ganas que tiene de tener por fin un varón en la familia, la tensión ha estallado cuando Orhan ha tomado la palabra: “Si nos lo permitís, le llamaremos Fuat”.

El silencio en la sala se podía cortar con un cuchillo. Para Gülgün, oír el nombre de su hijo fallecido en boca de la mujer que ha ocupado su lugar ha sido un golpe muy duro. Pero quien no ha podido callarse ha sido Ferit. El joven, fuera de sí, ha arremetido contra su padre por intentar borrar el pasado de un plumazo: “Qué fácil te resulta reemplazar tus pérdidas, papá”.

Para ellos, ponerle el nombre de su hermano muerto al nuevo bebé no es un homenaje, sino un intento desesperado de Orhan por "olvidar el dolor" de la forma más cruel posible. La alegría por el nuevo heredero ha durado poco en una mansión donde los recuerdos pesan más que las nuevas vidas y donde Gülgün se siente, una vez más, humillada por el hombre que fue su marido.

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