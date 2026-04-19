“Seyran no va a ir a ninguna parte”: el golpe en la mesa de Halis Korhan que pone fin al ultimátum de Elias

La tensión se podía cortar con un cuchillo en el salón de la mansión. Mientras Ferit intentaba asimilar las palabras de Seyran, que minutos antes le había confesado que "sería suya", el abuelo Elias ha llegado dispuesto a marcar su territorio.

El patriarca no se ha andado con rodeos y ha dado un ultimátum que ha dejado a todos mudos: "No consentiré este matrimonio hasta que atrapen a ese criminal y Seyran vuelva a su casa". Sin embargo, lo que parecía una encerrona para echar a la joven de la mansión ha provocado todo lo contrario.

Primero, Ferit se ha negado en redondo a abandonar la casa: "Acabamos de recuperar a mi abuelo, no puedo irme". Después, Halis Korhan ha dado el golpe definitivo, demostrando que en esa casa solo manda él. Lejos de caer en el chantaje de Elias, el patriarca ha dejado claro que la seguridad de su familia está por encima de cualquier compromiso. “Seyran no va a ir a ninguna parte. Ni tampoco Ferit”, ha gritado.

Halis ha decidido alargar la espera, consciente de que su nieto está hecho un lío y que la situación con el "psicópata" de Sinan es una bomba de relojería. "Atraparemos a ese monstruo y todo el mundo volverá a sus hogares, hasta entonces solo queda una cosa por hacer: esperar", ha concluido.

El futuro de Diyar con el joven Korhan se desvanece por momentos mientras el fantasma de la reconciliación entre los #Seyfer cobra más fuerza que nunca.