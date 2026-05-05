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Capítulo 84

“Sabía que me quería”: Seyran le enseña a su hermana la prueba definitiva del amor de Ferit

Tras el apasionado encuentro con Ferit, Suna ha entrado por sorpresa y se ha encontrado con una realidad que ya no se puede ocultar: el amor de los #SeyFer ha vuelto a estallar.

Seyran le enseña a su hermana la prueba definitiva del amor de Ferit

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Seyran no podía dejar de mirar su cuadro, ese que Ferit ha tenido escondido todo este tiempo, cuando Suna ha interrumpido. “¿Qué hacías?”, le ha preguntado extrañada. Seyran, con el corazón todavía a mil por hora, le ha confesado que por fin tiene la prueba que necesitaba: “Sabía que todavía me quería, pero esperaba que me lo confesara”.

Al ver el cuadro, Suna ha respirado aliviada, reconociendo entre bromas que empezaba a pensar que su hermana se estaba volviendo loca con sus sospechas. Pero la verdadera bomba ha llegado cuando Suna se ha fijado en un objeto que no debería estar allí: “¿Qué pasa con este anillo?”. Seyran, casi sin poder creerlo ella misma, le ha soltado la noticia: “Se lo quitó, lo tiró y no se lo llevó... y además nos besamos”.

La cara de Suna ha sido un poema al confirmar que Ferit ha dado el paso que todos esperaban. El anillo de Diyar, tirado y abandonado en la habitación de Seyran, es el símbolo de que el compromiso está muerto. ¿Qué hará Ferit ahora que ha dejado su alianza en manos de Seyran?

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