Una redada sorpresa pone en jaque esta noche el imperio de Cihan Albora

En un operativo relámpago, los gendarmes llegan a los camiones de los Albora, obligando a los hombres de Cihan a huir a la desesperada para no terminar en la cárcel. "¡Avisa a los del túnel ya! ¡Salid de ahí cagando leches!", grita Luciano en mitad del caos. La mercancía vuelve a estar bajo custodia policial y los Albora ven, una vez más, cómo su negocio se cae por culpa de un soplo.

Cihan, fuera de sí, no puede creer lo que está pasando. El círculo era cerrado y la desconfianza empieza a devorar a sus hombres de confianza: "Esto solo lo sabíamos nosotros... ¿quién se ha ido de la lengua?". Mientras algunos señalan a Ecmel como la mano negra que ha colado a un topo entre ellos, Cihan ordena un interrogatorio implacable: "Encontrad a ese imbécil, lo averiguaré".

La lealtad de sus hombres está bajo la lupa. ¿Es realmente un plan de Ecmel para hundir a su sobrino o el traidor es alguien mucho más cercano de lo que Cihan imagina? La guerra interna acaba de estallar y, en el mundo de los Albora, el que traiciona no vive para contarlo. Esta noche, los secretos saltan por los aires. A las 23 horas en Antena 3. Disponible también en atresplayer.