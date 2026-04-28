Hattuc se desmaya para evitar que la pelea entre Halis y Abidin acabe en tragedia

La cena de los Korhan se ha convertido en una auténtica pesadilla. Cuando la familia estaba sentada a la mesa, Suna y Abidin han aparecido por sorpresa, rompiendo la poca paz que quedaba.

Aunque Seyran le entregó la propiedad de la mansión a su hermana, Suna no ha entrado con ganas de pelear, pero Abidin no está dispuesto a pasar ni una más. “Venimos a nuestra casa”, se ha escuchado en el salón, dejando a todos en shock.

Abidin, que no olvida el desprecio de Halis, se ha mostrado más desafiante que nunca, provocando un montón de insultos en la mesa. Suna, atrapada entre su lealtad a su marido y el deseo de no montar un alboroto, ha intentado calmar las aguas, pero la situación se le ha ido de las manos. “No tan querida familia Korhan, este será el nuevo orden. Si no os gusta, ahí está la puerta”, ha explicado Abidin.

Ferit y Halis estaban a punto de saltar contra él. En ese momento, Hattuc ha fingido un desmayo para cortar la pelea. Un susto que ha servido de tregua, pero ¿por cuánto tiempo?