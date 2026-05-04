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Capítulo 84

¡La gran mentira de Betül!: el bebé que espera no es de Orhan y su verdadero padre aparece en escena

El secreto mejor guardado de Betül ha saltado por los aires. Justo cuando la mansión celebraba la llegada de un nuevo heredero, un encuentro clandestino ha revelado que Orhan está siendo víctima de un engaño cruel.

¡La gran mentira de Betül!: el bebé que espera no es de Orhan y su verdadero padre aparece en escena

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Betül ha quedado con un hombre de su pasado. Se trata de Tayfun, su antiguo amor, quien no ha tardado en echarle en cara que se haya convertido en "la mantenida del jefe" gracias a los planes de su madre por encontrar a alguien con dinero. “Sabes muy bien que no te dejé”, se ha defendido Betül, dejando claro que sus sentimientos fueron sinceros.

Pero lo más fuerte ha llegado cuando Betül ha decidido contar la verdad para pedir ayuda. Mirando a Tayfun a los ojos, ha confesado lo que nadie en la mansión imagina: “Vas a tener un hijo, Tayfun. Es tu hijo”. Así, ha confirmado que el embarazo que está usando para atar a Orhan y desbancar a Gülgün es, en realidad, una farsa monumental.

Ahora que la verdad ha salido a la luz, Betül se encuentra en un callejón sin salida. Ha buscado a Tayfun para que sea su aliado, pero… ¿Qué pasará cuando Orhan descubra que el hijo al que quiere llamar Fuat no lleva su sangre?

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